Sedici Comuni uniti a difesa dell’ambiente

Sedici Comuni insieme per difendere l’ambiente: Olgiate Comasco parte della rete della Valle del torrente Lura.

Sedici Comuni per il Verde pulito

“Giornate del verde pulito: uniti per prendersi cura del territorio”: la nuova iniziativa chiama a raccolta i cittadini per contribuire alla pulizia dell’ambiente.

L’impegno del Comune di Olgiate Comasco

A Olgiate Comasco l’invito è per sabato 7 marzo. Ritrovo alle 9 sul piazzale del mercato (via Milano). Nella stessa mattinata saranno impegnati anche i Comuni di Faloppio, Lurate Caccivio e Oltrona di San Mamette. Ai partecipanti alle operazioni di raccolta dei rifiuti saranno forniti i necessari materiali e la copertura assicurativa.

Gli altri appuntamenti nell’Olgiatese

Domenica 8 marzo invito ai cittadini di Cassina Rizzardi, Montano Lucino e Uggiate con Ronago. L’opportunità per una significativa collaborazione ecologica.