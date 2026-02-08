Sedici studenti del «Porta» tra gli atleti guida agli Inclusive Winter Games

Una kermesse sportiva, sociale e inclusiva che si terrà dal 9 all’11 febbraio, volutamente in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ai Piani di Bobbio

Un evento che celebra l’anniversario del sodalizio

Ci saranno anche sedici studenti e studentesse del liceo “Porta” di Erba ai prossimi Inclusive Winter Games che si terranno dal 9 all’11 febbraio ai Piani di Bobbio. Si tratta di un grande evento promosso dall’associazione La Nostra Famiglia – Irccs Eugenio Medea, con il sostegno e la collaborazione dell’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia – Regione Lombardia odv, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di inizio dell’attività del sodalizio.

Ottanta ragazzi impegnati sulle nevi

Il programma prenderà il via il 9 febbraio a Bosisio Parini con la cerimonia inaugurale e l’accensione del braciere olimpico. Poi si entrerà nel vivo il 10 e l’11 febbraio ai Piani di Bobbio, dove scenderanno in pista ottanta ragazzi, per metà giovani seguiti da La Nostra Famiglia e per metà studenti e volontari del liceo “Porta”, dell’istituto “Bachelet” di Oggiono e dell’istituto “Giuditta Pasta” di Como, oltre che dell’associazione stessa.

“Un’occasione speciale per vivere lo sport all’insegna dell’inclusione”

Il liceo erbese ha aderito con convinzione all’iniziativa, come spiega la dirigente scolastica Marzia Pontremoli: