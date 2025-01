Sedie, mobili, lavatrice e rifiuti di ogni genere abbandonati sulla variantina

Di tutto e di più per dimostrare la propria inciviltà: una miriade di rifiuti scaricata e accumulata lungo la variantina di Olgiate Comasco.

Il problema e la denuncia

La scorsa settimana, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle attività svolte dalla Polizia locale nel corso del 2024, l'assessore Renato Spina, delega alla Transizione ecologica, aveva puntato il dito contro l'ignoranza di chi abbandona rifiuti sul territorio. Fenomeno di inciviltà dilagante in via Nuova Varesina, la cosiddetta variantina che collega la statale, dalla Benedetta, a via Repubblica. E la denuncia dello stillicidio di materiali scaricati abusivamente ha portato a un primo intervento di pulizia.

Intervento per la bonifica della zona

Oggi, giovedì 30 gennaio, la bonifica parziale della zona. Recuperata una montagna di rifiuti: cinque sedie da giardino, una lavatrice, pezzi di arredamento e centinaia di sacchetti con spazzatura di vario genere. Impressionanti le immagini che documentano l'entità del problema.

Lo sfogo dell'assessore

"La variantina è stata pulita fino a metà - spiega l'assessore Renato Spina - ma verrà bonificata su tutto il tratto. I rifiuti vengono abbandonati da incivili e stupidi. A breve faremo un sopralluogo con il comandante della Polizia locale e la ditta per predisporre la videosorveglianza in quella zona".