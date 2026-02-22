Segnaletica orizzontale, proseguono gli interventi

Segnaletica orizzontale: proseguono i cantieri di sistemazione a Cantù.

Gli interventi

Dopo i lavori avviati nella primavera dell’anno scorso, relativi al rifacimento degli attraversamenti pedonali e più in generale di tutta la parte relativa alle strisce stradali, gli operai sono tornati al lavoro negli ultimi giorni, proseguendo nelle strade che non erano state interessate dai precedenti interventi. «Malgrado non sia il periodo dell’anno migliore per porre in essere questo tipo di interventi, l’obiettivo è quello di procedere speditamente in modo tale da completarli su tutte le strade della città – ha puntualizzato l’assessore con deleghe a Mobilità, Viabilità e Trasporto pubblico, Personale, Affari Generali e Legali, Pnrr, Finanziamenti pubblici e comunitari, Matteo Ferrari – Nell’ambito della segnaletica orizzontale, abbiamo posto una particolare attenzione verso gli attraversamenti pedonali, al fine di garantire maggiore sicurezza ai pedoni che si trovano in città».

L’investimento

Per concludere la sistemazione della segnaletica orizzontale a Cantù, l’Amministrazione comunale ha stanziato 40mila euro.