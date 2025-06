Segnaletica orizzontale, via al rifacimento

Iniziate le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale a Cantù.

La sistemazione della segnaletica orizzontale

Da tempo richiesta in relazione alla loro condizione, che risentiva degli anni, l’attività di sistemazione delle linee che contribuiscono a disciplinare la circolazione stradale è stata avviata su alcune delle principali arterie viabilistiche della città. «Gli interventi sono in atto in diversi punti della città - ha puntualizzato l’assessore Mobilità, Viabilità e Trasporto pubblico, Personale, Affari Generali e Legali, Pnrr, Finanziamenti pubblici e comunitari Matteo Ferrari - Riguardano la segnaletica orizzontale, con una particolare attenzione agli attraversamenti pedonali. A questo proposito, abbiamo cercato di raccogliere tutte le segnalazioni dei cittadini, ma anche dei consiglieri comunale tra cui alcuni delle opposizioni, al fine di individuare le principali criticità presenti sulle strade della città». Tra queste vi erano via Fiammenghini, Brambilla, Longoni, Giovanni da Cermenate, Montello, la zona di Galliano e anche le frazioni.

Le parole dell'assessore

«Occorre aggiungere che le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale seguono anche la sistemazione del manto stradale, che proprio in questo periodo sta riguardando alcune strade cittadine», ha aggiunto Ferrari. L’amministratore comunale ha parlato anche di cifre. «L’investimento in atto ammonta a circa 60mila euro. Ma l’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di non fermarsi a questo primo stanziamento. L’obiettivo è quello di far mettere a bilancio un’ulteriore somma, che consentirà di intervenire in via di completamento sulla segnaletica orizzontale, ma anche di sistemare gli impianti semaforici difettosi e che quindi rappresentano un potenziale pericolo sia per le automobili che circolano in città, sia per i pedoni».