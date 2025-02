Segretario in pensione dopo 37 anni, i sindaci: “Grazie per il tuo lavoro"

Segretario comunale in pensione. O quasi. Dopo 37 anni di servizio, Massimo Nessi continuerà per 120 giorni a titolo gratuito.

In pensione... o quasi, dopo 37 anni di servizio da segretario

Venerdì 31 gennaio, per Massimo Nessi, 67 anni, è stato l’ultimo giorno di lavoro: per 37 lunghi anni ha ricoperto il ruolo di segretario comunale. "Sono costretto ad andare in pensione - scherza Nessi - Però, continuerò a lavorare comunque per altri 120 giorni, a titolo gratuito, ricoprendo il il ruolo di vicesegretario, con funzione di segretario, a Beregazzo con Figliaro e Binago, vista la carenza della figura. Collaborerò con le Amministrazioni in attesa che mi possano sostituire". Spirito di abnegazione che simboleggia la grande passione per quella che è stata la professione di una vita intera. "Ho fatto qualche altro lavoro ma, da 37 anni a questa parte, sono sempre stato segretario. Anche per alcuni paesi del lago come Grandola ed Uniti e Bene Lario. Nel 2007 ho iniziato a Faloppio, (Comune capofila della convenzione segreteria, Ndr) per poi aggiungere Rodero, Valmorea, Beregazzo con Figliaro e Binago.

Grazie, Nessi

E sabato primo febbraio, in Municipio a Faloppio, un momento di festa e saluti gli è stato riservato. Presente il sindaco Giuseppe Prestinari, il primo cittadino di Rodero Giacomo Morelli, il commissario prefettizio incaricato a Binago Giorgio Zanzi, i sindaci di Valmorea Giampiero Pandiani e di Beregazzo con Figliaro Luigi Abati. Dopo i singoli ringraziamenti, un dono per Nessi e il sentito discorso del segretario comunale sulla pensione e quanto fatto in 37 anni di servizio: come sono cambiati i Comuni, il suo ruolo, la sua immensa passione.