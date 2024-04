Sei chirurghi da tutta Italia a lezione all'ospedale Sant’Anna

L’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ha ospitato la due giorni dedicata alla chirurgia laparoscopica e robotica. Sei chirurghi da tutta Italia.

Sei chirurghi da tutta Italia insieme al dottor Antonucci

Sei chirurghi da tutta Italia sono arrivati in questi giorni all’ospedale Sant’Anna per la seconda edizione della due giorni “Laparoscopic vs Robotic colorectal surgery course”, il corso teorico e pratico dedicato al confronto e alle differenze di applicazione della chirurgia laparoscopica e di quella robotica per la cura delle patologie benigne e maligne del colon-retto. Presieduto dal dottor Adelmo Antonucci, primario della Chirurgia generale di Asst Lariana, il corso ha visto come responsabili i chirurghi Fabrizio Cantore e Pasquale Misitano, affiancati nella segreteria scientifica dai colleghi Giulia David, Davide Papis e Silvia Frassani. Nella giornata di giovedì i chirurghi hanno potuto partecipare a una serie di lezioni teoriche con approfondimenti dedicati, tra l’altro, alla “chirurgia delle membrane”, all’anastomosi meccanica e alla mini invasiva. Oggi invece due momenti pratici in sala operatoria con l’osservazione della chirurgia robotica e laparoscopica al lavoro dal vivo.

“Disponiamo di tecnologie all’avanguardia per la chirurgia robotica e laparoscopica - sottolinea il dottor Antonucci - Questo consente di poter scegliere la migliore tecnica operatoria sulla base di evidenze scientifiche e nell'interesse del paziente”.