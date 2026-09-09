“Sei sicura?” il talk contro la violenza sulle donne

Venerdì 18 settembre 2026 a Figino Serenza si svolgerà «Sei sicura?», un talk sul contrasto della violenza sulle donne.
L’iniziativa è organizzata dal 16° Nucleo Protezione Civile Anc di Figino Serenza, con l’Amministrazione Comunale e si svolgerà al teatro dell’oratorio Sacro Cuore di via Rimembranze 14.
L’iniziativa
Si tratta di un appuntamento per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere, favorendo una maggiore consapevolezza dei fenomeni di violenza, degli strumenti di prevenzione e delle forme di tutela previste dall’ordinamento giuridico.
Il programma
I lavori si apriranno alle 20.30 con il saluto da parte dei sindaci dei Comuni della Serenza. A seguire interverrà il comandante della stazione dei Carabinieri di Cantù Matteo Calvia. Alle 21.30 si terrà un momento conviviale con buffet e alle 22 ci sarà l’intervento dell’avvocata Ivana Anomali. La serata si concluderà con un dibattito con il pubblico presente.
L’appuntamento si terrà alle 20.30. Per prenotazioni contattare il 353.4356402.