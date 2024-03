"Sei tu Fleximan"? Abbattuto un bidone del velox a Merone

E' accaduto in via Roma, all'altezza della zona industriale

Sradicato un autovelox lungo la strada

Sorpresa per gli automobilisti che si sono trovati a transitare in via Roma a Merone: è stato completamente sradicato in bidone arancione per la misurazione della velocità. La struttura è stata divelta dal basamento nel terreno e adagiata sul marciapiede.

L'autore del gesto paragonato a Fleximan

La notizia dell'autovelox abbattuto ha fatto giro dei sociale e c'è chi si è chiesto se l'autore del gesto fosse Fleximan, anche se in questo caso non è stato utilizzato alcun flessibile per abbattere il bidone arancione. Di sicuro, però, si attiveranno tutti i canali possibili per cercare di individuare l'autore o gli autori del gesto.