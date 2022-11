Semaforo tra Erba e Ponte Lambro: al via i lavori

Partono finalmente lunedì prossimo, 21 novembre, dopo anni di attesa i lavori per la realizzazione del semaforo alternato in via Verdi al confine tra Erba e Ponte Lambro

Ad annunciare l'importante novità il deputato e consigliere comunale di Erba Eugenio Zoffili della Lega

Un’opera che i residenti di Erba della zona di via Colombo aspettano ormai da anni, visto che per raggiungere la loro abitazione sono costretti a fare un lungo giro passando da Ponte Lambro. Il progetto a cura del Comune di Erba e finanziato dalla Comunità montana del Triangolo lariano del costo di circa 25mila euro ha avuto una serie di intoppi, non ultimo un aumento dei costi, che sono già stati coperti. Ora non resta che partire con le opere.

Con il semaforo, finanziato dalla Comunità montana del Triangolo lariano e progettato dal Comune di Erba, i cittadini di quella zona di Crevenna non saranno più costretti ad arrivare fino a Ponte Lambro. Il progetto, al quale per diverso tempo si è dedicato l’ex presidente del Consiglio comunale Matteo Redaelli che si era dato da fare per reperire i fondi e trovare una soluzione.

Da circa dieci anni infatti via Verdi è diventata un senso unico a scendere da via Colombo. E chi deve arrivare al complesso di abitazioni della zona ai piedi di Crevenna (circa venti famiglie) è costretto ad allungare fino a Ponte Lambro per poi tornare indietro. Inizialmente via Verdi, la strada che sale dopo l’ospedale verso l’azienda sanitaria, era a doppio senso. Le auto salivano e scendevano nonostante la via stretta. Circa dieci anni fa si è deciso di realizzare il senso unico a salire verso via Colombo a partire dal cancello della vecchia Asl. Una decisione che non è piaciuta in particolare ai residenti di via Colombo, una strada di Crevenna che negli anni ha avuto un certo sviluppo residenziale, ma raggiungibile solo attraversando il Comune di Ponte Lambro. Per raggiungere via Colombo infatti si deve prendere via Cadorna in territorio di Ponte Lambro, arrivare fino alla rotatoria del paese all’incrocio con via Volta e proseguire su via Dante per girare a sinistra in via Damiano Chiesa, prendere ancora a sinistra per via XXIV Maggio, fino ad arrivare di nuovo a Erba in via Colombo. O in alternativa scendere da Crevenna e seguire via Damiano Chiesa per continuare poi sullo stesso percorso.

"Da tempo mi impegno per arrivare a questo risultato e finalmente si parte con i lavori", commenta Zoffili.