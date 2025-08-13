Intervento

Lavori dal 25 agosto al 12 settembre

Verranno eseguite opere di asfaltatura

Lungo la strada chiamata Tavernerio - Brunate

L'Amministrazione provinciale di Como ha reso noto che, per permettere i lavori di asfaltatura di alcuni tronchi stradali della rete viaria, verrà istituito un senso unico alternato lungo la strada Provinciale 37, la Tavernerio - Brunate.

Verrà installato un impianto semaforico

Il senso unico alternato verrà regolamentato mediante impianto semaforico con rilevatori e sensori di code. Il tratto interessato è di circa un chilometro, dal chilometro 3,840 al 4,850. Il senso unico sarà attivo dal prossimo 25 agosto fino al 12 settembre, dalle 8 alle 18. Sono esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.