Senso unico alternato per via di un cantiere sulla Garibaldina

Senso unico alternato sulla trafficata strada provinciale 17 Garibaldina, in territorio comunale di San Fermo della Battaglia.

Senso unico alternato a partire dal 13 gennaio

Il tratto stradale interessato dalla modifica alla circolazione è situato in località Cavallasca. I lavori sono previsti per consentire la posa di un nuovo elettrodotto interrato in attraversamento alla carreggiata. La modifica alla viabilità, con l'istituzione del senso unico alternato, sarà in vigore da lunedì 13 gennaio sino a venerdì 17 gennaio.

Gli orari da considerare

Il senso unico alternato sarà attivo sulla strada provinciale 17 Garibaldina nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17, appunto per garantire l'esecuzione delle opere.

Come sarà regolata la circolazione

La circolazione dei veicoli lungo via San Fermo, nel tratto interessato dai lavori per la posa di un nuovo elettrodotto interrato, sarà regolata da movieri.