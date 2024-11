Da lunedì 25 novembre 2024 attenzione al senso unico alternato sulla Sp37 Tavernerio-Brunate, all'altezza del Comune di Tavernerio.

Senso unico alternato sulla Sp37 fino al 13 dicembre

Per consentire la posa di un elettrodotto interrato, la circolazione lungo via Como, nel tratto compreso tra intersezione con via Liberazione e il civico n. 6, sarà regolata da movieri da lunedì 25 novembre a venerdì 13 dicembre 2024 nella fascia oraria dalle 9 alle 16.30. Sabato e domenica la circolazione sarà regolare.