Senso unico alternato sulla strada provinciale 24

Da domani, giovedì 21 novembre, entrerà in vigore un senso unico alternato nel Comune di Lurate Caccivio. Ecco dove.

Senso unico alternato

Sarà istituito sulla strada provinciale, sp24, "di Appiano" nel Comune di Lurate Caccivio, per consentire i lavori per la razionalizzazione dell’intersezione stradale tra la sp24 e la via comunale per Oltrona. La circolazione lungo la strada provinciale nel tratto tra la via comunale Cavallina e l’intersezione con la via comunale per Oltrona, sarà regolata da semaforo dalle 9 alle 17, dal giorno 21 novembre 2024 al giorno 20 dicembre 2024 (escluse le giornate di sabato e domenica).