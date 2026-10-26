“Sentieri di casa nostra”, ecco la prima tappa degli incontri letterari

Giovedì 29 ottobre sarà ospite Samuele Salvia con "Le Prealpi varesine. 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino".

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“Sentieri di casa nostra”, la rassegna autunnale organizzata dalla biblioteca e dall’assessorato alla Cultura di Olgiate Comasco.

“Sentieri di casa nostra”, il primo incontro

Si parla di passeggiate e itinerari tra lago, colline e Prealpi. Ecco la novità messa in cartellone per essere inaugurata giovedì 29 ottobre. “Quattro giovedì – illustra l’iniziativa Valentina Castelli, responsabile dell’Area Biblioteca e Politiche giovanili – per riscoprire il territorio che ci circonda: a piedi e in bicicletta, tra sentieri delle Prealpi, passeggiate comasche, itinerari d’autore sul lago e percorsi in mountain bike nell’Olgiatese”.

Incontro con Samuele Salvia

Come detto, si comincia giovedì 29 ottobre: l’ospite della prima serata, con inizio alle 21 nella sala “Margherita Hack” della scuola media in piazza Volta, sarà Samuele Salvia, che interverrà sul tema “Le Prealpi varesine. 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino”.

Seconda tappa giovedì 5 novembre: Clemente Tajana con le “Passeggiate comasche”. Il 12 novembre sarà ospite Pietro Berra: “Da Plinio a Volta. Itinerari d’autore sul lago di Como”. Infine, il 19 novembre, l’autore olgiatese Matteo Rubino racconterà “Frecce gialle remastered. Mountain bike nell’Olgiatese”.

Ingresso libero

Ogni serata è proposta a ingresso libero, con inizio alle 21. La location scelta per i vari incontri è la sala «Margherita Hack».