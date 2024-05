Sentiero Ravanera: via ai lavori

Hanno preso il via nei giorni scorsi gli interventi di riqualificazione della strada in acciottolato denominata «Ravanera» a Tavernerio.

Il sentiero, che rientra nell’ambito delle aree del Plis del Torrente Cosia di cui fanno parte i Comuni di Tavernerio, Como e Albese con Cassano, unisce il territorio del Comune di Tavernerio con quello del Comune di Como e nello specifico di Camnago Volta, corre lungo l’asse del Torrente Cosia e conduce alla chiesa di San Francesco in Ravanera.

L'intervento

L’importante intervento di riqualificazione sarà portato a termine grazie al contributo del Comune di Como e del consorzio Bim. Era stato annunciato nei mesi scorsi: in particolare, gli interventi riguardano il percorso in acciottolato. La strada che consente di unire l'abitato di Tavernerio con la frazione di Camnago Volta porta alla Chiesetta di San Francesco in Ravanera del XVI secolo. Il piccolo oratorio ha origine nel XVI secolo, quando fu fatto erigere dalla nobile Odescalchi di Como. Si trattava probabilmente di una cappella gentilizia o ex voto fatta costruire sui terreni di proprietà della famiglia. Secondo i registri, infatti, la chiesetta rimase degli Odescalchi fino all’Ottocento. Dopo vari passaggi testamentaria, nel 1934 è passata alla parrocchia di Camnago Volta.

Dopo una prima opera di pulizia e riqualificazione compiuta nei mesi scorsi grazie al prezioso impegno dei Volontari Antincendio Boschivo, nei giorni scorsi hanno preso il via gli interventi: opere da circa 100mila euro, cofinanziate dai Comuni di Tavernerio e Como e dal consorzio Bim.

Le parole del sindaco Mirko Paulon: