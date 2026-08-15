“Senza lasciare nessuno indietro”, il racconto della missione di padre Aristide

E’ fissata infatti la data del 12 settembre per la proiezione in piazza Mercato del docufilm su Marituba, che racconta lo sviluppo della missione in cui operò il sacerdote di Erba

La trasformazione della colonia di Marituba in comunità-laboratorio

La serata è promossa dagli Amici di monsignor Pirovano e dai Poveri Servi della Divina Provvidenza, d’intesa con la Comunità pastorale Sant’Eufemia, e l’appuntamento è per le 20.45 – del 13 settembre – sotto il porticato di piazza Vittorio Veneto.

Il docufilm, ideato e realizzato dai Poveri Servi della Divina Provvidenza – Opera Don Calabria, racconta la progressiva trasformazione della colonia brasiliana di Marituba da lebbrosario a comunità-laboratorio di sviluppo umano integrale: questo grazie all’opera condotta dalla fine degli anni Sessanta agli anni Novanta dal venerabile Marcello Candia e proprio dal vescovo missionario erbese monsignor Aristide Pirovano, e poi, a partire dal 1991, dai Poveri Servi, ai quali padre Aristide affidò la missione.

Docufilm presentato alla Cop30

L’Opera Don Calabria ha presentato il docufilm “Senza lasciare nessuno indietro” alla Cop30, la Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici che si è svolta nel novembre del 2025 a Belém, in Parà, Brasile. Un’occasione, quella erbese, per visionare un documento prezioso.

La serata sarà a ingresso libero, con la possibilità di lasciare un’offerta che andrà interamente a favore di Marituba, per continuare a sostenere quello che è stato il sogno e la creatura di padre Aristide.

Tutte le informazioni sulla storia e la vicenda di padre Aristide

E’ possibile accedere a informazioni e servizi dell’associazione degli Amici attraverso il sito amicimonspirovano.it che da sempre, fin dalla costituzione il 3 giugno 1997, pochi mesi dopo la scomparsa del vescovo erbese, per iniziativa di alcune persone che da tempo aiutavano economicamente l’attività del missionario erbese, si propongono di mantenere vivo e attivo il canale di sostegni che ha sempre accompagnato le innumerevoli iniziative promosse da padre Aristide in terra di missione, e principalmente proprio quelle dell’ex lebbrosario di Marituba. Sullo stesso sito è possibile trovare tutte le informazioni su storia, opere e servizi di Marituba e la sua evoluzione negli anni.