Serata al Medioevo per "Un euro al metro": super ospite il campione olimpico Igor Cassina.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Serata al Medioevo per "Un euro al metro": super ospite il campione Igor Cassina

Ieri sera, venerdì 16 giugno 2023, bellissima serata nel cortile del centro congressi Medioevo, a Olgiate Comasco. In occasione della presentazione del progetto sportivo e solidale “Un euro al metro”, a favore dell’ampliamento di "Casa di Paolo e Piera", struttura che accoglie circa 30 minori con disabilità, applaudito lo storytelling di Paolo Novati e dell’ospite illustre della serata: Igor Cassina, medaglia d’oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Atene 2004.

Dopo il saluto del sindaco Simone Moretti, il racconto ritmato e suggestivo di Novati ha coinvolto il pubblico, un vero e proprio viaggio nel tempo, scandito narrando personaggi sportivi, grandi competizioni e storie di vita che caratterizzarono il 2004. Il clou della serata: la vittoria di Igor Cassina, lasciando proprio alla sua viva voce il racconto di come è arrivato a quella eccezionale medaglia d’oro olimpica. Nella testimonianza di Cassina, alcuni concetti fondamentali: il talento, da solo, non basta. Serve avere e inseguire un sogno, fondamentale il “come” provare a realizzarlo, attraverso fatica, dedizione, cadute e volontà di rialzarsi. Come è stato per lui, che all’età di 10 anni si fratturò una tibia ma non ha mai mollato.

Concetti ripresi da Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli (presenti con Alessandro Lucca, componente social del progetto) che hanno evidenziato la valenza della traversata del Lago di Como: 15 chilometri che i due amici nuoteranno il prossimo 2 luglio, iniziativa abbinata alla raccolta fondi per l’ampliamento di "Casa di Paolo e Piera". Finale tra gli applausi del centinaio di persone sedute nel cortile del Medioevo, con una nota inclusiva: il buffet gestito dagli utenti del Servizio di formazione all’autonomia del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.