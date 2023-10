Serata contro truffe e raggiri a Cucciago: i Carabinieri incontrano gli anziani

Una serata di sensibilizzazione per prevenire eventuali truffe o raggiri ai danni di persone anziane ma non solo. E’ stata questa la motivazione che ha spinto l’associazione Amici del Portico di Cucciago, guidata dalla presidente Bruna Radice, a voler organizzare una serata informativa sulla tematica delle truffe.

Serata contro truffe e raggiri a Cucciago

"Il nostro sodalizio si occupa da sempre delle persone anziane. Purtroppo durante il Covid-19 questo è stato più difficile da fare ma finalmente da poco più di un anno abbiamo riaperto la sede in sicurezza e i nostri anziani sono tornati a giocare a carte, stare insieme e chiacchierare - ha spiegato Daniela Turolla, uno dei membri del direttivo dell’associazione - Visti i tanti episodi di truffe ai danni di anziani di cui sentiamo parlare abbiamo pensato di organizzare un evento di sensibilizzazione per la comunità, quindi abbiamo contattato il Comune e la Compagnia Carabinieri di Cantù che si sono subito resi disponibili".

La serata informativa si terrà quindi martedì, 24 ottobre, dalle 20.30 nella sala consiliare di via S. Arialdo 4. Protagonista sarà il maresciallo Matteo Calvia, comandante della Stazione Carabinieri di Cantù. Le modalità di raggiri - di persona, al telefono e perfino online - sono ormai divenute molteplici. Dai finti tecnici della società dell’acqua o del gas o del Comune che si presentano alla porta millantando fughe di gas o acqua inquinata e che puntano solo ai gioielli o ai contanti presenti in casa ai raggiri telefonici in cui il malcapitato viene chiamato da un presento amico del figlio o del nipote che avrebbe avuto un terribile incidente e chiede soldi per farlo curare.

"Io stessa tempo fa ricevetti un messaggio sul cellulare che diceva 'Papà ho perso il telefono'. Nel mio caso era palese che si trattasse di una truffa, ma basta essere un momento sovrappensiero per rispondere o richiamare quel numero - ha aggiunto Turolla - Per questo sarà fondamentale ascoltare tutti i consigli per tutelarci che potranno darci le Forze dell’ordine".

Lieto dell’appuntamento del prossimo martedì, 24 ottobre, anche il sindaco Claudio Meroni: "Ringrazio gli Amici del Portico per l’idea e l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità perché è importante che i giusti metodi per difendersi da questi raggiri vengano raccontati da degli esperti - ha sottolineato il primo cittadino - Da parte nostra, come Comune, metteremo a disposizione un servizio di trasferimento per quella serata. Andremo a prendere e riporteremo a casa gli anziani che vorranno intervenire e non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente".