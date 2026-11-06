Serata di sensibilizzazione al “Focolare” per prevenire le truffe

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Serata di sensibilizzazione e prevenzione contro le truffe, incontro al “Focolare” di Montano Lucino.

Occhio alle truffe

All’incontro di giovedì 5 novembre sono intervenuti il maresciallo Pennella e l’appuntato Coco della Stazione dei Carabinieri di Lurate Caccivio. Hanno raccontato episodi ed esperienze concrete, per mettere in guardia sulle truffe. Inoltre, hanno dato preziosi suggerimenti utili a saper riconoscere e affrontare potenziali truffe e truffatori, oltre a qualche indicazione per scongiurare furti nelle abitazioni.

Le parole del sindaco

“Abbiamo condiviso con i Carabinieri – spiega il primo cittadino Silvio Aiello – l’opportunità di provare a dare diffusione a questo tipo di iniziative. Iniziative che promuovano una forma di collaborazione tra Amministrazione e Carabinieri. Noi abbiamo definito con loro la serata al “Focolare”, sulla tematica che riguarda in particolare gli anziani. Tema che, oggettivamente, è caldo nelle ultime settimane: numerose telefonate, tentativi di truffe. “.

Come prevenire le truffe

Nell’occasione è emerso appunto quanto le truffe possano essere di molteplici tipologie, con un sacco di insidie per i cittadini, in primis per la popolazione anziana. Si è trattato, quindi, di un utile momento di confronto tra cittadini e Forze dell’ordine, il cui operato è fondamentale.

Un vademecum

L’incontro ha anche visto in primo piano il vademecum dei Carabinieri in cui sono illustrati i consigli contro le truffe alle persone anziane. Un significativo promemoria, da tenere sempre a portata di mano.