Serata speciale con gli “Scatti poetici” di Armando Bottelli

Serata speciale a Olgiate Comasco organizzata dal gruppo fotografico Diapho’s.
“Scatti Poetici”
L’appuntamento “Scatti poetici” è in calendario per giovedì 12 febbraio, con inizio alle 21, al Magic Bus in via Repubblica 58. In primo piano le proiezioni fotografiche di Armando Bottelli, fotografo naturalista.
Paesaggi ed emozioni
“Il nostro ospite, fotografo di Varese, porterà fotografie molto belle – spiega Andrea Battistella, presidente dell’associazione olgiatese – Vedremo immagini del Parco del Campo dei fiori, del Lago di Varese, della palude Brabbia e del Parco del Ticino”. E’ prevista anche la proiezione del video “L’ultimo pescatore”.
Diapho’s invita a partecipare
L’ingresso all’incontro di giovedì sera è gratuito. Il gruppo fotografico Diapho’s invita a partecipare tutti gli appassionati di fotografia.