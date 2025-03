Serata speciale con l’alpinista Tommaso Lamantia

Una speciale serata alpinistica organizzata dalla sottosezione del Cai di Olgiate Comasco.

Sabato 8 marzo serata alpinistica al Medioevo

L’associazione retta da Luigi Monti invita a partecipare all’incontro con Tommaso Lamantia, alpinista accademico del Club alpino italiano. Il 24 luglio dello scorso anno Lamantia ha raggiunto il K2. L’incontro, in programma per la serata di sabato 8 marzo, avrà inizio alle 21: ingresso libero nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini.

Cai sempre attivo

In attesa della speciale serata di sabato prossimo, il Cai olgiatese è impegnato oggi, domenica 2 marzo, nell’escursione ad anello tra Valle di Muggio e Valle Intelvi. Circa 15 chilometri di cammino passando anche dal suggestivo borgo di Erbonne.

Il tesseramento

Per tesserarsi al Cai, la sede in via Del Ponte è aperta ogni mercoledì sera e venerdì sera, a partire dalle 21.