Serata speciale per il gemellaggio con Caccuri

Una serata speciale per il gemellaggio tra Olgiate Comasco e Caccuri (Crotone).
Il gemellaggio
Dopo il via libera in Consiglio comunale – lo scorso 4 marzo, con approvazione all’unanimità – ecco un evento per suggellare il patto di amicizia tra Olgiate Comasco e Caccuri. Oggi, sabato 11 aprile, con inizio alle 20.45, concerto nell’auditorium del Medioevo.
Il concerto
In collaborazione con l’associazione Adiemus Aps, il concerto “Omaggio a Morricone”, protagonista l’Orchestra Adiemus Ensemble diretta dal maestro Damiano Morise, con la partecipazione di Giuseppe Calabretta (voce narrante) e di Valeria Bastone (voce solista) e con la direzione artistica di Giuseppe Iovine.
Gli ospiti
Per l’occasione è ospite la delegazione calabrese col sindaco di Caccuri Luigi Quintieri, il vicesindaco Saverio Loria, l’assessore Antonio Falbo e il presidente del Premio letterario Caccuri Adolfo Barone.