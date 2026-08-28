«Serata Sudanese» al Parco del Bersagliere

Solidarietà, cultura e informazione: a Cantù la «Serata Sudanese» per non dimenticare la crisi in Sudan.

L’appuntamento

Domani, sabato 29 agosto, al Parco del Bersagliere, una serata aperta a tutte e tutti con cena tipica sudanese e un incontro di approfondimento sulla guerra. Il ricavato sarà destinato a sostenere progetti umanitari a favore della popolazione sudanese. L’iniziativa nasce dalla volontà di unire solidarietà, cultura e informazione per riportare l’attenzione sulla grave crisi umanitaria, che da anni attraversa il Sudan. La serata è organizzata da Ovci La Nostra Famiglia, Insieme per il Sudan e Amici del Parco del Bersagliere, con il sostegno e la collaborazione del Circolo Arci Terra e Libertà Enoteca Popolare, PoP, Parrocchia San Martino di Rebbio e Cantù per Gaza.Il programma prenderà il via alle 18 con un aperitivo street food, con la Tamya sudanese, i tradizionali falafel. Alle 18.30 sarà presentato il libro «Dalla terra del Dio serpente» di Khalid Abaker. Alle 19.30 sarà il momento della cena sudanese, con un menù tradizionale a base di Foul, Tamya, Kofta e Salatat Dakwa, oltre a un’opzione vegetariana, dolce e caffè sudanese. È previsto anche un menù per bambini. Alle 20.30 si terrà l’incontro «Sudan: il punto sulla guerra in corso», dedicato all’analisi della situazione attuale e alla necessità di mantenere alta l’attenzione su una crisi che continua a colpire milioni di persone.