Serata sui rapaci notturni allo Zoc del Peric sabato 28 marzo, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e dall’associazione Le Contrade, col patrocinio dei Comuni di Alzate Brianza e di Lurago d’Erba. Si terrà nel salone polifunzionale ex Asilo di Fabbrica Durini (Alzate Brianza), in via Parini 8.

Sarà presentato il libro di Mastrorilli e Montanino

La serata sarà l’occasione per presentare il libro “Vietato gufare – Gufi e civette” con la presenza degli autori Marco Mastrorilli e Stefania Montanino, a cui seguirà la visita guidata presso la zona umida dello ‘Zoc del Peric’ per l’ascolto dei rapaci.

Marco Mastrorilli è un autore e divulgatore scientifico che da oltre trent’anni svolge attività di ricerca, educazione ambientale e formazione sul campo, con particolare attenzione a etologia, bioacustica e conservazione. Il libro svela da cosa nascono le leggende e i modi di dire sui gufi. I rapaci, specialmente quelli notturni, sono stati a lungo vittime di un’immagine negativa, associati per secoli a sventura, mistero e oscurità. Queste convinzioni sono talmente profondamente radicate nella nostra cultura e nelle tradizioni locali che ancora oggi in alcune regioni al canto di una civetta si associa la morte e alla sfortuna si aggrega l’immagine di un gufo.

Gli autori, dopo aver conversato con i presenti, accompagneranno i presenti a un’uscita presso la zona umida dello ‘Zoc del Peric’, che è la perla del parco omonimo. Qui i visitatori, oltre a godere di una serata in mezzo alla natura, potranno sentire i rapaci rispondere ai richiami specifici lanciati dagli autori. In ogni caso sarà un’esperienza affascinante. L’incontro al chiuso si terrà con qualsiasi condizione meteo, mentre in caso di maltempo la successiva camminata allo Zoc del Peric sarà cancellata.

Prenotazioni per la sola camminata via email a: info@circoloambiente.org.