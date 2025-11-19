“Serate d’Autore”: Magatti presenta il suo libro

Questa sera, mercoledì 19 novembre, alle 20.30, presso l’auditorium “Don Livio Galbusera” di Alzate Brianza Mauro Magatti, professore di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e editorialista per Corriere della Sera e Avvenire presenterà il suo libro. L’iniziativa è promossa da Bcc Brianza e Laghi in collaborazione con la Comunità Pastorale “Beata Vergine di Rogoredo”.

Una riflessione sul rapporto tra tecnologia e umanità

Il libro “Macchine celibi. Meccanizzare l’umano o umanizzare il mondo?” affronta una delle questioni più decisive del nostro tempo: com’è possibile far evolvere tecnologia, economia e società senza smarrire ciò che definisce la nostra umanità? Magatti, autore anche di “La scommessa cattolica” e “Supersocietà”, propone una riflessione sulla necessità di una “politica dello spirito”, capace di ridare senso, tessere legami e aprire nuovi orizzonti per le comunità del presente e del futuro. L’evento offrirà l’occasione per dialogare con l’autore e approfondire temi fondamentali legati al rapporto tra progresso, valori e responsabilità condivisa.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e l’ingresso è libero.