Serate di approfondimento sulla fotografia insieme al gruppo Diapho’s

Piace il percorso di approfondimento sulla fotografia insieme al gruppo Diapho’s di Olgiate Comsco.
La rassegna di incontri sulla fotografia
Inaugurata lo scorso 29 ottobre, al Magic Bus di via Repubblica, ospitando il fotografo Emanuele Cortellezzi, la rassegna di incontri sulla fotografia offre una nuova serata. Giovedì 12 novembre, con inizio alle 21, anche questa volta nel salone polifunzionale di via Repubblica, interverrà Roberta Cimadoro, fotografa professionista, caratterizzata da una formazione artistica che influenza profondamente il suo linguaggio fotografico.
Fotografia, danza ed espressività
“Con le sue immagini, spesso definite poetiche – spiega il sodalizio presieduto da Andrea Battistella – Roberta ci accompagnerà in due progetti sul movimento nella danza e la sua espressività. Inoltre, in anteprima assoluta, visioneremo una selezione di fotografie realizzate in occasione delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026″.
L’invitro a partecipare
Come precisano gli organizzatori degli incontri, l’ingresso è libero. L’opportunità è quella di approfondire la pasisone pe rla fotografia, mettendosi a confronto con lingiuaggi differenti.