Serate estive, basta ai "Mercoledì": si passa al venerdì... itinerante

Non solo il centro sarà protagonista, ma anche diverse zone della città

Niente "Mercoledì" per la prossima estate a Erba. Verrà archiviata l’esperienza che vedeva coinvolto il centro città, trasformato in una grande isola pedonale, i mercoledì sera dei mesi di giugno e luglio. Un’iniziativa partita con successo vent’anni fa e legata alla collaborazione con i commercianti e all’apertura straordinaria delle attività nelle ore serali. A stabilire questo cambiamento è stato un tavolo di lavoro composto dall’assessore al Bilancio e agli Eventi Matteo Redaelli e dal consigliere delegato al Commercio Michele Riva.

A spiegare il motivo del cambiamento è l'assessore Redaelli:

"Nel corso degli anni l’iniziativa si è trasformata, variando significato e protagonisti. Come tutte le cose, però, questa volta abbiamo voluto dare un segno diverso: al tavolo di lavoro abbiamo compiuto una riflessione mettendo sul piatto un’altra proposta. Per prima cosa abbiamo deciso di cambiare giorno. Si passerà al venerdì, che è visto come una "introduzione" al week end". Saranno dei venerdì "itineranti" in diverse zone della città, che non si concentreranno solo tra giugno e luglio ma anche a settembre. L’idea è quella di permettere alla gente di muoversi per Erba e non limitarsi al centro: andremo a rivitalizzare alcune zone e in alcuni casi a farle addirittura conoscere".