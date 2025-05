Serate estive: è già tempo di eventi

Serate all'insegna dell'allegria e della convivialità

L'organizzazione è a cura dell'Amministrazione comunale

Si parte con "Erba in festa", la rassegna estiva che vede protagonista la città di Erba e le sue frazioni. Saranno serate ricche di eventi e divertimento organizzate dall'Amministrazione comunale. L'appuntamento è il venerdì, a partire dalle 20.30: si potranno vivere momenti all'insegna dell'allegria e della convivialità.

Sette appuntamenti tra giugno e luglio

Ecco tutte le date da segnare sul calendario:

6 giugno - "Terza media in festa" in piazza Vittorio Veneto e lugo la pedonale via Trento;

13 giugno - "Notte bianca (come una pecora) a Crevenna in via Foscolo;

20 giugno - "Sicurezza e sport" in centro città;

4 luglio - "Shopping sotto le stelle" in centro città;

11 luglio - "Bindella c'é... sera d'estate";

18 luglio - "Alla scoperta di Erba alta"