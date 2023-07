Serie internazionale «Sport Crime», nel mondo con Eupilio e Pusiano

Conclusa con soddisfazione la prima - ampia ed estenuante - sessione di riprese della serie investigativa sul territorio.

Le immagini di Pusiano ed Eupilio saranno visibili nella seconda stagione

La serie investigativa "Sport Crime” è sbarcata in riva al lago di Pusiano. Al Centro remiero per la precisione. E così le immagini del territorio saranno visibili nella seconda stagione, che è in fase di conclusione. Attualmente la prima sta ottenendo ampi consensi in Italia (gratis sulla piattaforma Chili) e nel Regno Unito.

Location cruciale per le vicende

Daniela Scalia, ex anchor di Sportitalia e atleta azzurra di varie discipline, che ha notoriamente lasciato gli sgabelli degli studi televisivi per produrre la prima serie di investigazione sportiva del panorama internazionale, indica la zona di Eupilio e Pusiano come cruciale per la stagione in corso e in sicuro ampliamento per le stagioni a seguire. «Ci sentiamo accuditi e questo accelera la produzione», ha commentato, stanca ma soddisfatta dopo ore di scene sportive sotto il sole del Centro remiero.

Grande collaborazione con le realtà del territorio

"Abbiamo trovato luoghi magnifici e vicini, persone estremamente veloci e professionali e, soprattutto, con grande passione e competenza territoriale, fattore molto raro in Italia". Il riferimento è al consigliere comunale eupiliese Daniele Conti, al responsabile dell’Accademia Comandante Alfa Lorenzo Brambilla, al presidente del Centro remiero Fabrizio Quaglino e al responsabile Miles Agyemang Heard.

Per-location & Eupilwood

Senza svelare troppo sulle trame, i cittadini dell’area hanno potuto seguire le riprese di varie scene di cricket sul prato del Centro remiero, pesi in versione “Sport Science”, pur in tono molto colloquiale e umoristico nella sala di muscolazione, un'esplorazione lacustre con Miles Agyemang Heard e presto ci saranno altre scene molto più "thriller & action" alla cava.

Oltre alla filosofia delle per-location (termine crasi tra “perla” e “location”) e di una profonda etica aziendale, il co-produttore ex rugbista e telecronista di Sportitalia Gianluca Veneziano ha illustrato un altro aspetto molto favorevole nella zona affettuosamente ribattezzata Eupilwood: "Le produzioni spesso perdono giorni per un cavo, un parcheggio non annunciato, insomma imprevisti che costano. Con persone come queste tutto scorre più liscio e il piano di produzione viaggia tranquillo. Qui è una bellezza anche in questo senso".