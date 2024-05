Serratore ha presentato il nuovo modello della Peugeot E3008

Il Gruppo Serratore, sotto la guida del suo fondatore e presidente Vito Serratore, si è trasformato in un punto di riferimento nel settore automobilistico. Con una squadra di 140 persone tra Lecco e Como, si dedica all'eccellenza nelle vendite e nei servizi post-vendita per una vasta gamma di brand, inclusi Stellantis, DR e MG. La recente presentazione della Peugeot E3008 è stata l’occasione per presentare la rinnovata sede a Erba, che ospita una ampia selezione di marchi, dall'iconica Fiat fino ad Abarth, Citroen, Opel e Peugeot. Serratore ha abbracciato le linee guida di sviluppo della rete Stellantis, ridefinendo l'identità aziendale e creando uno showroom all'avanguardia, distintivo per ogni marchio rappresentato. L'ambizioso restyling della sede di via Milano segna un passo verso il futuro, anticipando i progetti per le sedi di Grandate e Valmadrera.

Gruppo Serratore svela la nuova Peugeot E3008

La nuova Peugeot 3008 si distingue per miglioramenti significativi nel design e nelle dimensioni, con un'attenzione particolare al comfort e alla tecnologia. Con un frontale imponente e linee che richiamano lo stile dei SUV coupé, il modello offre un'esperienza di guida avanzata. All'interno, il Peugeot I-Cockpit con display HD da 21 pollici, comandi vocali e touch, e aggiornamenti «Over The Air» garantisce un'esperienza connessa e intuitiva. L'auto offre spazio e comfort sia per il conducente che per i passeggeri, con dettagli illuminati che rendono l'abitacolo invitante anche di notte. Le batterie della Peugeot E-3008 offrono un'autonomia eccezionale e la funzionalità V2L (Vehicle to Load) consente di alimentare dispositivi esterni. Dal punto di vista della guida, la vettura si distingue per la sua silenziosità, l'accelerazione graduale e la stabilità in curva, offrendo un'esperienza sicura e confortevole. Porte aperte da Serratore oggi sabato 25 e domenica 26 maggio con possibilità di provare l’auto con test drive dedicati.