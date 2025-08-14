Serve una "casa" per la Protezione civile

Il fatto

La Giunta ha approvato un avviso pubblico volto alla ricerca di immobili sul territorio comunale

La ricerca è focalizzata su aree industriali, con determinate caratteristiche tecniche, confacenti al rimessaggio di automezzi e attrezzature in dotazione ai volontari

Strutture in grado di ospitare strumenti e di permettere le attività di coordinamento

Il Comune di Solbiate con Cagno cerca casa per la Protezione civile. Il sindaco Federico Broggi esplicita l'esigenza e le intenzioni dell'Amministrazione comunale che sono quelle di dare al gruppo di volontari una sede adeguata, dato che ora gli spazi adiacenti alla scuola primaria non lo sono. Servono strutture in grado di ospitare gli strumenti in dotazione e dove poter svolgere al meglio anche le attività di coordinamento e preparazione.

In posizione comoda, in prossimità alle principali direttrici stradali

A spiegare come si sta muovendo l'Amministrazione è proprio il primo cittadino Broggi:

"L'ubicazione di quello che stiamo cercando dovrà essere in posizione comoda e in prossimità di una delle principali direttrici stradali del paese. Stiamo dando priorità a strutture già esistenti, anche se dovranno essere sottoposte ad adeguamenti per soddisfare le esigenze. Abbiamo messo anche un tetto alla spesa per l'acquisto, che non dovrà superare 330mila euro. Se ci saranno delle proposte verrà fatta una valutazione di carattere tecnico per definire se quanto offerto è congruo, dal punto di vista delle esigenze e per quanto concerne l'aspetto economico. Se non troviamo quel che ci serve non ci sarà alcun vincolo con chicchessia".

Avviso pubblicato fino al prossimo 30 settembre

La Giunta ha approvato un avviso pubblico volto alla ricerca di immobili sul territorio comunale da acquistare per un successivo allestimento della sede della Protezione civile. L’avviso rimarrà pubblicato fino al 30 settembre ed è rivolto a coloro che intendono sottoporre la propria struttura in vendita (di almeno 800 mq) all'attenzione dell’Amministrazione comunale.