Servizi alla Persona: Cantù eccelle insieme ad altri 18 Comuni lombardi

Il Comune di Cantù, insieme ad altri 17 Comuni lombardi, ha ricevuto la certificazione ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015, che garantisce la qualità dei servizi offerti dal Comune di Cantù nell’ambito dei Servizi alla Persona.

Un traguardo che l'Amministrazione ha giustamente festeggiato:

L’Amministrazione comunale ha quindi scelto di adottare processi tesi al miglioramento continuo che rispettino tutti i requisiti necessari per ottenere la certificazione che, seppur non obbligatoria, garantisce agli utenti un elevato livello di qualità del servizio.

Gli aspetti valutati hanno preso in considerazione lo sviluppo di politiche e procedure focalizzate sul destinatario del servizio e sulle sue necessità attraverso un “approccio per processi” che, partendo dall’analisi, giunge allo sviluppo di strumenti e prassi atte alla prevenzione del rischio.

“Sono davvero molti gli aspetti valutati dall’ispettore: dalla leadership alla capacità di fare squadra, dallo sviluppo di un processo decisionale basato su dati oggettivi alla gestione delle relazioni interpersonali. Ciò che ci ha colpito, è stato il coinvolgimento attivo anche degli operatori nella presentazione della relazione all’ispettore. Si è trattato di un obiettivo condiviso dall’intero settore, proprio per l’importanza ricoperta per la cittadinanza: la certificazione, infatti, non è un semplice pezzo di carta ma è un metodo che permette ai cittadini di approcciare con serenità e fiducia tutti i servizi alla persona”.

La certificazione viene rilasciata a seguito della visita di un ispettore che, una volta verificata la conformità del sistema di gestione a tutti i requisiti della norma di riferimento, propone il Comune oggetto d’analisi ad Accredia - Ente Italiano Accreditamento.

“Ringrazio tutti gli operatori per la loro serietà e per mantenere, ogni giorno, la giusta postura, conforme ai principi dell'etica pubblica, che trova nel sistema-qualità un semplice strumento che organizza in modo sistematico un procedere condiviso per la costruzione del bene comune”, dott.ssa Antonella Bernareggi, dirigente Area Servizi alla Persona.