Servizio civile: cinque posti in Comune

Anche a Cantù si è aperto il bando per il Servizio Civile Universale 2026– 2027, dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti.

I posti disponibili a Cantù

Sono 5 i posti messi a disposizione dal Comune di Cantù. Due volontari saranno coinvolti nel progetto dedicato ai servizi scolastici ed educativi, affiancando il personale comunale nelle attività di supporto agli asili nido e alle scuole, nella gestione dei servizi scolastici e nelle attività amministrative connesse ai servizi educativi. Tre volontari opereranno invece nel settore cultura e promozione della cittadinanza attiva, collaborando con le biblioteche e con i servizi culturali del territorio nelle attività di promozione della lettura, supporto all’organizzazione di iniziative culturali ed eventi e nelle attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza.

Il Servizio civile

Il Servizio civile ha una durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali e un contributo economico mensile di 519,47 euro, il rilascio dell’attestato di partecipazione e della certificazione delle competenze acquisite e la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi conclude positivamente il percorso.

Domande entro l’8 aprile

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 dell’8 aprile 2026. Il commento dell’assessore

Commenta così Natalia Cattini, assessore alla Politiche giovanili e Istruzione: