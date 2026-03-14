Servizio civile universale: bando per cinque posti in Comune

E’ aperto il bando per il Servizio Civile Universale 2026–2027, che offre ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti l’opportunità di svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva e di crescita personale all’interno dei servizi pubblici.

L’offerta del Comune di Cantù

Il Comune di Cantù mette a disposizione 5 posti nell’ambito di due diversi settori di attività. Due volontari saranno coinvolti nel progetto dedicato ai servizi scolastici ed educativi, affiancando il personale comunale nelle attività di supporto agli asili nido e alle scuole, nella gestione dei servizi scolastici e nelle attività amministrative connesse ai servizi educativi. Tre volontari opereranno nel settore cultura e promozione della cittadinanza attiva, collaborando con le biblioteche e con i servizi culturali del territorio. Il Servizio civile ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali, con un contributo economico mensile di 519,47 euro, il rilascio dell’attestato di partecipazione e della certificazione delle competenze acquisite e la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi conclude positivamente il percorso.

Le domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online. Per candidarsi al progetto del Comune di Cantù occorre selezionare sulla piattaforma i progetti «SCU nei servizi scolastici ed educativi delle province di Como, Lecco e Bergamo» e «Cultura e cittadinanza attiva nelle biblioteche dei Comuni della provincia di Como», codice sede 163118. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14 dell’8 aprile. Per ulteriori informazioni: www.scanci.it.