Servizio civile universale, si apre il bando: in Provincia di Como 71 opportunità per i giovani con il Mosaico

Servizi all’infanzia, sostegno alle persone disabili o in situazioni di disagio, cura e valorizzazione dei territori e del sistema museale. Queste, in estrema sintesi, sono alcune delle attività di Servizio civile universale che saranno concretizzate nella provincia di Como, nelle sedi degli enti associati con Associazione Mosaico.

Il bando

Pubblicato il 22 dicembre il bando nazionale, sono 71 le posizioni a cui i giovani, dai 18 ai 29 anni non compiuti, potranno candidarsi nel Comasco, per dedicare un anno alla società e alla propria crescita personale e professionale. I giovani possono presentare la propria candidatura entro le 14 del 15 febbraio 2024. Tutte le informazioni utili si possono trovare nella sezione partecipare (Servizio civile, bandi aperti) di Associazione Mosaico.

“I progetti predisposti da Associazione Mosaico mirano a un duplice obiettivo: da un lato lo sviluppo dei territori attraverso il supporto alle attività dei singoli enti a noi associati, dall'altro la crescita e la formazione dei giovani impegnati per un anno nel Servizio civile universale”, ha spiegato Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico.

In tutta la Lombardia, sono state finanziate 326 posizioni promosse dall’Associazione, che ha la sede principale a Bergamo. Il presidente ha evidenziato l’importanza di questa esperienza e della formazione offerta ai ragazzi:

“Riteniamo fondamentale, per il futuro del Paese, dare ai giovani le migliori opportunità per crearsi un bagaglio di esperienze che gli saranno utili quando entreranno nel mondo del lavoro. Durante, o al termine di questo percorso – ha ricordato Di Blasi, riferendosi al Rapporto sul ritorno occupazionale 2023 – oltre il 76% dei ragazzi ha ricevuto una proposta di lavoro”.

Talvolta, è lo stesso ente dove hanno prestato servizio che cerca di “trattenere” il giovane con un’offerta occupazionale, altre volte il contratto viene proposto da realtà esterne, e questo “conferma il crescente interesse del mondo del lavoro per chi ha svolto il Servizio civile”, ha commentato Di Blasi.

I Comuni comaschi dove prestare servizio

Nella provincia di Como, tra gli enti associati con Mosaico, dove i ragazzi potranno svolgere Servizio civile, si ricordano i Comuni di Canzo, Tavernerio, Monguzzo, Ponte Lambro, Brenna, Albavilla, Erba, Lipomo, Olgiate Comasco, Cernobbio, Bellagio, Alzate Brianza, Montorfano, Senna Comasco, Anzano del Parco, Pigra, Albese con Cassano, Lambrugo. Oltre a fondazioni, cooperative e associazioni.

Le attività

Solo per citare alcune delle attività che i ragazzi saranno chiamati a svolgere nel corso dell'anno di servizio, ci sono quelle previste al Museo di Villa Bernasconi e al Museo della Seta di Como, che vanno dall'accoglienza dei visitatori fino ai laboratori e la preparazione del materiale di comunicazione. Cultura in primo piano anche per i progetti di Servizio civile nelle biblioteche, dove all'attività tra gli scaffali si aggiungono l'organizzazione di eventi pomeridiani dedicati ai bambini e le loro famiglie, o gli incontri di lettura e con gli autori.

Tra i servizi a favore delle persone più fragili o con disabilità, i giovani possono prestare servizio nella cooperativa sociale Noi genitori, supportando gli operatori nelle attività quotidiane educative e assistenziali. Ma possono scegliere anche di dedicarsi all'attività di trasporto sanitario, o all'assistenza domiciliare agli anziani o ai minori.

Non meno importanti, le esperienze che gli operatori volontari potranno fare negli uffici pubblici. Ad esempio, nell'ambito della riqualificazione urbana, nel Comune di Canzo un giovane selezionato sarà impegnato sul fronte della tutela ambientale e della Protezione civile. A Erba si potrà prestare servizio anche nell'ufficio cultura, per imparare (e quindi affiancare gli "addetti ai lavori") come si organizzano e si promuovono gli eventi culturali.