Sarà attivo un servizio festivo sperimentale sulla linea C36, saranno effettuate tre corse giornaliere con partenza da Asso e ritorno da Bellagio.

Servizio festivo sperimentale

Asf Autolinee, in accordo con l’Agenzia TPL Como-Lecco-Varese, comunica che nelle giornate di domenica 11, 18 e 25 agosto, 1 e 8 settembre sarà attivo un servizio festivo sperimentale sulla linea C36, saranno effettuate tre corse giornaliere con partenza da Asso (stazione) alle 9.40, 15.40 e 17.40 e ritorno da Bellagio (lido) alle 10.30, 16.30 e 18.30. Tutti gli orari sono stati studiati per garantire la coincidenza con i treni di Trenord da e per Milano Cadorna.

Le parole di Bertazzoli

Così Massimo Saverio Bertazzoli, amministratore delegato di Asf Autolinee: "Con l'introduzione di questo servizio, si conferma la volontà di Asf di servire al meglio la cittadinanza e le esigenze di mobilità diffusa. Continua quindi l'introduzione di soluzioni di trasporto integrate e sostenibili, in grado di fornire miglioramenti costanti all'attuale sistema di trasporto, per servire sia i cittadini comaschi, sia l’esigenza di mobilità dei turisti. Grazie a quest'operazione continua l’obiettivo condiviso con i nostri stakeholders di coniugare l'esperienza di viaggio verso le mete di interesse culturale, di cui il nostro territorio è ricco".

Revisione del reticolo

"Prosegue la revisione del reticolo primario del trasporto pubblico nel bacino - interviene il presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese Giovanni Galli - Dopo l’intensificazione della C10 Como-Colico, C20 Como-Valle d’Intelvi, C25 fra Argegno e Menaggio e C30 Como-Bellagio, ricostruiamo in via sperimentale questo importante collegamento nel triangolo lariano, fra Canzo-Asso Stazione FN e il Comune di Bellagio, a vantaggio dell’utenza locale e a supporto del turismo sostenibile. Al termine della sperimentazione, col Comune di Bellagio e coi Comuni interessati, valuteremo gli esiti e le necessarie rimodulazioni al servizio che si renderanno necessarie».

L'orario festivo sperimentale della linea C36 è disponibile al seguente link:

https://www.asfautolinee.it/it/dettaglio-avviso/1538.