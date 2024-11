Servono lavagne alla primaria: appello del Comune, le aziende donano la somma necessaria

Servono nuove lavagne tecnologiche per la scuola primaria di Anzano (nella foto): in pochi giorni le imprese rispondono all’appello del Comune con generosità.

L'appello degli amministratori agli imprenditori

L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale: per finanziare l’acquisto delle lavagne tecnologiche per le classi della «Perlasca», il sindaco Rinaldo Meroni e il suo vice Lorenzo Salzano hanno lanciato un appello alle aziende del paese e dei Comuni limitrofi. La somma per l’acquisto delle attrezzature è di circa 5mila euro.

«Nelle ultime due settimane abbiamo inviato mail a una trentina di aziende e abbiamo già avuto una dozzina di riscontri - spiega Salzano - In pochi giorni abbiamo raggiunto l’obbiettivo. Sarà una erogazione liberale che le aziende potranno dedurre secondo normativa tributaria e che andrà interamente a favore della scuola».

Una ondata di generosità che in pochi giorni ha permesso la raccolta del denaro sufficiente per le lavagne. «L’obbiettivo era rinnovare tutte quelle delle cinque classi: a oggi ce n’è una nella quinta, le altre quattro sono obsolete - ancora Salzano - I nuovi impianti permetteranno lezioni interattive. Ci siamo rivolti a tutte le aziende del paese e alcune di paesi limitrofi e il Comune è stato solo un tramite per promuovere l’iniziativa: come Giunta, con l’assessore Margaret Molteni, abbiamo messo la faccia in questa operazione. Qualunque ulteriore somma avanzasse, andrà direttamente a implementare il patrimonio scolastico».

Un’operazione mirata per rilanciare l’istituto a seguito del calo di iscrizioni. «A inizio gennaio ci sarà l’open day della scuola - aggiunge Salzano - L’anno scorso con il calo delle iscrizioni non si è raggiunto il numero minimo per una classe; quest’anno come Comune, abbiamo voluto fare quanto in nostro potere per rendere più appetibile e attrattiva la scuola per le famiglie e per gli alunni. Lo abbiamo fatto con il miglioramento delle dotazioni tecnologiche, in questo caso; oltre ad alcune opere quest’estate per l’estetica delle classi e degli spazi interni per rendere l’ambiente più confortevole».

L’appello alle aziende è ancora aperto e qualunque donazione in favore della primaria è ben accetta: gli interessati possono contattare il Comune per telefono (031630030) o via mail: info@comune.anzano.co.it.