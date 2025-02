Servono voti per far riaprire l'abbazia

L'abbazia di Vertemate con Minoprio è chiusa al pubblico da anni. Per farla riaprire servono ancora voti. Almeno 500 in più rispetto agli attuali 2mila raccolti. In questo modo è possibile arrivare allo step successivo e quindi entrare nella parte lontana del "Bando I Luoghi del Cuore", un'iniziativa promossa dal Fai.

L'abbazia

L'abbazia di San Giovanni è un priorato cluniacense risalente al 1084. Rappresenta un luogo di straordinario valore storico, culturale e spirituale che fino a pochi anni fa accoglieva i visitatori raccontando la storia del territorio. Da tempo però, è chiuso, così come hanno deciso i proprietari.

Spiega Stefano Primavesi, consigliere dell'associazione culutrale Libera Mente:

"Con grande entusiasmo e impegno, l'associazione culturale Libera Mente, attiva con numerose attività sul territorio fin dal 2006, ha intrapreso un'importante iniziativa per valorizzare e ridare la giusta visibilità all'abbazia. A seguito del censimento dell'abbazia tra “I Luoghi del Cuore”, nell'ambito della 12° campagna del Fai, attualmente in corso, siamo riusciti fino ad oggi a raccogliere oltre 2000 voti. Si tratta di un traguardo considerevole per la nostra piccola comunità".

Il bando del Fai

Il vero obbiettivo però, resta quello di accedere al passaggio successivo, ovvero al "Bando I Luoghi del Cuore". Per poter arrivare a questo livello è necessario raccogliere almeno 2500 voti entro il termine della campagna, fissato per il 10 aprile.

"Confidiamo nel sostegno dell'intera comunità e delle istituzioni locali per raggiungere questo ambizioso obiettivo, affinché l'abbazia possa tornare ai fasti del passato".

Dare una mano perché questo traguardo si possa concretizzare è molto semplice. Bisogna solo cercare l'abbazia di Vertemate sul sito del Fai dedicato ai Luoghi del Cuore e confermare il proprio voto tramite un secondo link che viene inviato alla mail che è stata inserita.

E' un piccolo contributo che richiede pochi minuti, ma è molto importante per l'associazione. Raccogliendo infatti i 2.500 voti è possibile far diventare l'abbazia un luogo del cuore.