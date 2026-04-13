Sessant’anni di attività sul territorio: da Regione Lombardia un riconoscimento a La Cicala

Sessant’anni di attività sul territorio: da Regione Lombardia un riconoscimento al ristorante La Cicala di Montorfano.
La consegna a Palazzo Lombardia
Questa mattina, lunedì 13 aprile, l’assessore regionale Alessandro Fermi ha consegnato una pergamena ad Angelo Introzzi, titolare del ristorante La Cicala di Montorfano, accompagnato a Palazzo Lombardia dal sindaco Giuliano Capuano e dal parroco don Sergio Bianchi, parroco a Colverde.
“Con profonda stima e riconoscenza al ristorante La Cicala, storico locale della comunità di Montorfano che taglia il traguardo dei 60 anni. ‘Una vita con le mani in pasta’, che testimonia l’amore per il lavoro e l’impegno costante di diverse generazioni. Una passione, quella per la cucina, nata dalla fatica degli avi, mugnai nella Valle dei Mulini di Fino Mornasco, e portata avanti con dedizione nel ristorante della famiglia Introzzi. Un’attività antica legata alla farina che continua nel tempo, riservando ai clienti gentilezza, simpatia e convivialità”.
Così l’assessore regionale ha commentato la consegna della pergamena: