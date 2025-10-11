Settant’anni di matrimonio per Franco e Gina

Franco Redaelli, 93 anni, è di Canzo. La moglie Luigia Pacati, 91 anni, è di Ranica

Si sono conosciuti dopo il trasferimento di lei

Settant’anni di vita insieme. Franco e Gina hanno festeggiato mercoledì, 8 ottobre, le loro nozze di titanio. Franco Redaelli, 93 anni, e Luigia Pacati, per tutti Gina e che di anni ne ha 91, si sono sposati nel 1955. Canzese doc lui, bergamasca di Ranica lei, si sono conosciuti dopo il trasferimento di Gina a Canzo.

La donna era rimasta orfana di madre a 11 anni, con due fratelli piccoli. All’età di 16 anni, in seguito al secondo matrimonio del padre, si era trasferita a Canzo per lavorare alla pasticceria Citterio.

Redaelli, invece, terzogenito dopo due sorelle maggiori di lui di quasi vent’anni, aveva iniziato a lavorare come elettricista e nei giorni festivi era impegnato nel cinema del paese come proiezionista.

Hanno sette nipoti e un bisnipote

Franco e Gina hanno iniziato a frequentarsi nel 1953 fino ad arrivare al matrimonio, celebrato appunto settant’anni fa a Ranica. A Canzo hanno deciso però di far crescere la loro famiglia e dalla loro unione sono nati quattro figli: Egidio, scomparso nel 2019 a seguito di una malattia, Luciana, Aldo ed Elena. Sono attualmente nonni di sette nipoti e bisnonni di un pronipote.