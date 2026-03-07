Sette posti di servizio civile in Comune

Sette posti di servizio civile universale in Comune a Olgiate Comasco.

Servizio civile con sette posti a Olgiate Comasco

Pubblicato il nuovo bando di Servizio civile universale. Per i/le maggiorenni, che non hanno ancora compiuto 29 anni, c’è la possibilità di candidarsi a uno dei progetti approvati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. A Olgiate Comasco sette posti da assegnare.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda la scadenza è fissata per le 14 di mercoledì 8 aprile. E’ necessario accedere alla piattaforma Dol, utilizzando Cie o Spid (con livello di sicurezza 2). In tutta la Lombardia, con associazione Mosaico si contano quasi 500 opportunità aperte. Su https://mosaico.org/partecipare/servizio-civile-universale/bandi-aperti si possono trovare dettagli e informazioni utili, così da poter scegliere il progetto che si ritiene più adatto a sé.

Le posizioni aperte e il compenso

Una posizione all’asilo nido comunale, una in biblioteca comunale, due in Ufficio Tecnico, una in Municipio per il Servizio a favore di adulti e terza età in condizione di disagio, due all’ufficio Pubblica istruzione nel settore dell’educazione informatica. È previsto un assegno mensile per lo svolgimento del Servizio civile pari a 519,47 euro. Per approfondire ulteriormente o ricevere aiuto prima di candidarsi, è possibile partecipare agli incontri di orientamento organizzati da Associazione Mosaico: è sufficiente iscriversi al seg link: https://forms.gle/8u4Q3mLbwdAdTRLe6