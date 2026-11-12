Settimana del rispetto: presentata la quarta edizione

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Presentata alla primaria “Casati” Brenna la quarta edizione della “Settimana del Rispetto”, la rassegna di eventi proposta dalle associazioni Fermiamoci e Lo Snodo in occasione del 25

novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

23 associazioni coinvolte, 13 Comuni patrocinanti e 19 appuntamenti

Il presidente de Lo Snodo, Simone Pelucchi, ha presentato i numeri della quarta edizione: 23 associazioni coinvolte, 13 Comuni patrocinanti e 19 appuntamenti. Una rete ampia che punta non soltanto a sensibilizzare sul tema della violenza di genere, ma anche a promuovere un cambiamento culturale più profondo, capace di superare stereotipi e pregiudizi e di affermare una nuova visione della donna, fondata sul riconoscimento della sua libertà, autonomia e piena parità. Tra le novità organizzative, la scelta di introdurre “Aspettando la Settimana”, un periodo di avvicinamento alla rassegna pensato per accompagnare il pubblico verso gli eventi in programma. «Abbiamo voluto distribuire le iniziative su un arco di tempo più ampio, creando un’attesa che permetta di accendere l’attenzione sui temi della rassegna e valorizzare ogni singolo appuntamento» dichiara Pelucchi.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Brenna, Nazareno Cappelletti, che ha innanzitutto ringraziato tutte le amministrazioni che collaborano al progetto, quanti lo sostengono e gli organizzatori dell’iniziativa, per l’impegno e il lavoro svolto. Nel suo intervento ha poi richiamato le forme meno visibili di violenza, dal controllo sulle amicizie e sul modo di vestire alla libertà progressivamente ridotta. «Il rispetto non è soltanto non fare del male: è riconoscere che l’altra persona non è una nostra proprietà», ha affermato.

A sottolineare l’importanza del lavoro di rete è stata Elena Mauri, presidente di Fermiamoci: «La lotta alla violenza di genere non può essere portata avanti da una singola realtà. Serve un impegno collettivo, in cui associazioni, istituzioni e comunità collaborino e si assumano insieme questa responsabilità».

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche rappresentanti di istituzioni, sanità e associazioni. Per la Provincia di Como era presente il consigliere provinciale Ettore Pelucchi. Per l’Ospedale di Erba hanno preso la parola il direttore generale Vincenzo Trovato, il direttore sanitario Riccardo Bertoletti e l'assistente sociale Martina Panebianco, insieme alla direttrice dell’Azienda erbese per i servizi alla persona, Patrizia Magretti.

Presenti anche il presidente di BCC Brianza e Laghi, Giovanni Pontiggia, il sindaco di Asso Mirko Donadini, la sindaca di Orsenigo Maddalena Pinti, il sindaco di Alzate Paolo Frigerio, la vicesindaca di Alserio Alessandra Scanziani, il vicesindaco di Anzano del Parco Lorenzo Salzano, la vicesindaca di Monguzzo Elisabetta Mauri, l’assessore di Lambrugo Ennio Della Francesca, l’assessora di Brenna Elena Amati e, per Donne in Dialogo, Mara Mornata.

La rassegna ha il patrocinio dei Comuni di Erba, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Brenna, Pusiano, Lambrugo, Castelmarte, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Asso e Proserpio e dell’Azienda erbese per i servizi alla persona, con il supporto di iDEE e BCC Brianza e Laghi e la collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui Ospedale di Erba, il Teatro Sociale di Como e la Croce Rossa.

Gli appuntamenti

La rassegna si aprirà domenica 15 novembre alle 18 in biblioteca comunale a Lambrugo, con la presentazione del libro “Un’altra vita” e l’incontro con l’autrice Lidia Laudani. Venerdì

20 novembre sono due gli appuntamenti: al mattino, alla primaria “Anzani” di Alzate Brianza, letture sul tema del rispetto; alle 21, al centro civico ex asilo di Brenna, il workshop

“Chi ha detto che?” condotto dalla psicologa Giorgia Colombo e organizzato da Donne in Dialogo, per riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere.

Domenica 22 novembre sarà una giornata in due tempi. Al mattino a Erba, in piazza, Libera di sentirsi sicura, organizzata da Ospedale di Erba e Fermiamoci, porterà il tema della violenza di genere tra la gente. La sera, all’Oratorio di Castelmarte, lo spettacolo teatrale “Quando sarà primavera”, a cura de Lo Snodo. Da lunedì 23 a domenica 29 novembre,

all’atrio del Municipio di Lambrugo, sarà visitabile la mostra di pittura di Iris Dell’Oro.

Si entrerà nel vivo mercoledì 25 novembre, data simbolo della rassegna. Al Liceo Galilei di Erba l’avvocato Elena Mauri terrà il workshop contro gli stereotipi di genere rivolto alle classi quarte, un percorso che proseguirà giovedì 26 all’Enfapi di Erba e venerdì 27 ancora al Galilei, con la collaborazione di Fermiamoci. Il 25 novembre sono in programma anche la commemorazione delle donne vittime di violenza a Lambrugo, alle 18 in Municipio, l’incontro “Nuove parole per nuove connessioni” alla Scuola Padri Somaschi di Como, alle 18.30,

organizzato con Cias Como e Fermiamoci, e alle 21 nella sala consiliare di Asso la serata “La forza del coraggio”, dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne.

Giovedì 26 novembre, alle 21, il Comune di Pusiano ospiterà il monologo Catene Arrugginite, contro la violenza di genere, realizzato da Lo Snodo con il Comune e la Consulta giovani. Venerdì 27 novembre la biblioteca di Brenna presenterà, alle 21, il progetto “Rifugi” della casa editrice Settenove, a cui il Comune ha aderito, nell’incontro “Voci oltre il silenzio” le biblioteche diventano presìdi informali, capaci di accogliere, informare e mettere in contatto le donne con la rete antiviolenza. Alle 21, a Villa Guaita di Ponte Lambro, l’Aperitivo in Rosa, a cura dell’Ospedale di Erba e del Comune.

Sabato 28 novembre alle 20.45 il Comune di Anzano ospiterà “Carmen Libera fino alla fine”, rilettura dell’opera di Bizet con un finale inedito, con i balletti delle scuole Asd di Carugo e Dance Project Comany di Meda e la narrazione della professoressa di Arte Maria Rosaria Barbaro. Alle 16, al Teatro Sociale di Como, Lo Snodo proporrà “W l’Amore”, spazi e parole per coltivare il rispetto.

Domenica 29 novembre sarà la Giornata della Salute, con controlli sanitari gratuiti rivolti a donne e uomini, dalle 9 alle 12 nella sala polifunzionale di Anzano e dalle 14 alle 16 al parcheggio dei Giardini a lago di Alserio, a cura di Fermiamoci, Ospedale di Erba, CRI Montorfano e dei due Comuni. Ad Alserio, nella scuola primaria, sarà inoltre esposto il progetto dei bambini “Mi rispetto… Ti rispetto… Rispetto il mondo”, realizzato con elaborati scritti e grafici. Per tutta la settimana il Comune di Orsenigo installerà pannelli con scritte

contro la violenza di genere.