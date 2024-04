Sfida per un pozzo in Africa: 15 chilometri a nuoto nel Lago di Como e 150 sui pedali

La sfida per un pozzo in Africa entra nel vivo. Il progetto "Un euro al metro" è già un mulinare di braccia e gambe. Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli sono in full immersion tra piscina, lago e palestra. Alessandro Lucca ed Heros Speroni, invece, spingono sui pedali. L’obiettivo: arrivare tirati a lucido domenica 7 luglio, la data della nuova edizione del progetto sportivo e di solidarietà.

La sfida

Ghielmetti e Bottinelli nuoteranno 15 chilometri da Argegno a Blevio per approdare a Cernobbio. Lucca e Speroni pedaleranno da Argegno a Colico per poi scendere da Lecco a Cernobbio. Tutto questo abbinato alla raccolta fondi per realizzare un pozzo a Morogoro, in Tanzania.

"Appena finita la traversata dell’anno scorso - spiegano Bottinelli, Ghielmetti e Lucca - avevamo dichiarato che il nuovo obiettivo sarebbe stato quello di realizzare un pozzo in Africa, tramite l’amico Paolo Pecis, in arte Sagitta, e l’associazione di Bergamo “Mama Tanzania”, a Morogoro. Lo scorso gennaio Paolo è andato in Africa, verificando dove si potrà fare il pozzo: è stata fatta un’ispezione geologica, in una farm dove ragazzi con disabilità vengono avviati al lavoro. Abbiamo anche i preventivi per mettere pannelli fotovoltaici, dai quali si ricaverà energia elettrica. Tra pozzo e pannelli, il valore è di circa 10.000 euro. Il nostro obiettivo minimo è raggiungere questa cifra".

Come contribuire? Braccialetti "Un euro al metro" in distribuzione su offerta. E porte spalancate a donatori...

