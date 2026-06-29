Sfilata di bande per festeggiare i 150 anni del Corpo musicale olgiatese

Storica giornata a Olgiate Comasco con cinque bande in sfilata sulle vie del centro cittadino per festeggiare i 150 anni del Corpo musicale olgiatese.

L’anniversario

Al centro dell’attenzione la storia del sodalizio presieduto da Enrico Cesana, i musicanti diretti dal maestro Edoardo Piazzoli. La giornata di domenica 28 giugno ha radunato cinque formazioni bandistiche della provincia comasca. Sfilata e arrivo nel parco comunale di Villa Peduzzi.

Le bande protagoniste

Alle 15.35 inquadramento delle formazioni bandistiche e apertura del corteo “guidato” dal Vespa Club Olgiate Comasco. In successione, la sfilata con le bande di Fino Mornasco, Lurate Caccivio, Caslino d’Erba, Mozzate, Uggiate Trevano e Olgiate Comasco. Alle 16.30 i saluti istituzionali, con la partecipazione del sindaco Simone Moretti e del consigliere provinciale Valerio Perroni. Poi l’esibizione, singola, di ogni banda e il finale tutte insieme.

L’impegno delle volontarie e dei volontari

In servizio durante l’eento la grande squadra delle volontarie e dei volontari del Corpo musicale olgiatese, impegnati anche per l’ottimo rinfresco. Infine, si sono esibiti gli allievi del Magic Bus e i 7grani, quindi Dj Mattia Santoro.