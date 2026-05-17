SfogliaCantù selezionato per «Luci sui Festival»

SfogliaCantù selezionato per la quarta edizione di «Luci sui Festival» del Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’iniziativa

Si tratta dell’iniziativa dedicata ai festival impegnati nel creare e diffondere letteratura nel panorama nazionale. Sono 31 i festival individuati in tutta Italia e SfogliaCantù, giunto alla sua quarta edizione, è uno dei soli due festival lombardi inseriti nella selezione. Il riconoscimento valorizza il percorso costruito negli anni grazie alla collaborazione tra l’associazione Le Sfogliatelle, la biblioteca comunale Ugo Bernasconi di Cantù e l’Amministrazione comunale, con il coinvolgimento di realtà culturali, autori e professionisti, che contribuiscono alla crescita della rassegna.

Le parole della direttrive

Per la direttrice artistica del festival, Alida Paternostro, si tratta di un’emozione indescrivibile: «Il Salone del Libro è un appuntamento fisso del cuore. Negli anni scorsi, guardando il video promozionale di “Luci sui Festival”, con le luci che si accendevano sulle regioni italiane, sognavo il momento in cui avrei visto Cantù scintillare in Lombardia. Oggi quel sogno si realizza. Un traguardo che corona un percorso di condivisione culturale e che accosta il nome della città ai più grandi palcoscenici nazionali. Un successo condiviso, nato dalla sinergia profonda con l’assessore Isabella Girgi, che ha sognato e creduto insieme a me in questa rassegna fin dal primo istante. E dalla condivisione della passione per la letteratura con Francesca Molteni, Lorena Gallina e lo staff, tutto al femminile, della biblioteca di Cantù». Soddisfazione anche da parte dell’assessore Girgi: «Quattro anni fa da una chiacchierata con Alida è nata l’idea di costruire a Cantù una rassegna dedicato ai libri, alle storie e agli incontri letterari. Da quell’intuizione iniziale è nato un percorso che, anno dopo anno, è cresciuto grazie alla collaborazione con l’associazione Le Sfogliatelle, con la biblioteca comunale e con il Sistema bibliotecario, diventando un appuntamento sempre più sentito e partecipato dalla città. Essere oggi tra le sole due manifestazioni in Lombardia selezionate per “Luci sui Festival” del Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta un riconoscimento importante, che premia il lavoro condiviso costruito in questi anni e la capacità di fare rete sul territorio. E’ anche la conferma che Cantù può essere protagonista di progetti culturali capaci di dialogare con realtà nazionali prestigiose, mantenendo però un forte legame con la propria comunità».