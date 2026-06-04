Due appuntamenti tra giugno e luglio, due scrittrici italiane protagoniste e un viaggio tra parole, letteratura e immaginazione all’interno della suggestiva cornice dell’ex Chiesa di Sant’Ambrogio.

SfogliaCantù torna con la quarta edizione: parole e letteratura in scena

Torna per la sua quarta edizione SfogliaCantù – Le parole sono un filo sottile, la rassegna promossa dal Comune di Cantù in collaborazione con la Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi e l’associazione culturale Le Sfogliatelle – Voce del verbo sfogliare.

Due gli appuntamenti in programma: venerdì 19 giugno e venerdì 3 luglio a partire dalle ore 19.00 con due monologhi originali dedicati a grandi figure della letteratura internazionale.

Un festival in crescita

Nato come un piccolo festival, SfogliaCantù è cresciuto nel tempo fino a essere selezionato quest’anno per la quarta edizione di Luci sui Festival, l’iniziativa promossa dal Salone Internazionale del Libro di Torino dedicata alle realtà culturali impegnate nella diffusione della letteratura sul territorio nazionale. Un riconoscimento che conferma il valore del percorso costruito negli anni grazie alla collaborazione tra il Comune di Cantù, la Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi, l’associazione Le Sfogliatelle e le realtà cittadine che contribuiscono alla crescita della rassegna.

Le parole dell’assessore

“SfogliaCantù è una rassegna che negli anni ha saputo costruire un legame autentico con la città, trasformando la promozione della lettura in un’occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio. Portare autrici e autori nel cuore di Cantù significa non solo investire nella cultura, ma anche sostenere concretamente una rete cittadina fatta di librerie, attività e realtà che contribuiscono a rendere viva la città e i nostri spazi culturali. Anche quest’anno, grazie al lavoro della Biblioteca Comunale e dell’Associazione Le Sfogliatelle, che ringrazio, la rassegna si conferma un appuntamento prezioso per Cantù”, l’assessore alla Cultura e alle Attività Economiche, Isabella Girgi.

La direzione artistica