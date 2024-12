Sfreccia ad alta velocità: fermato con 5 chili e mezzo di droga e una pistola automatica

L'uomo è residente a Bregnano e aveva già precedenti di polizia

Era alla guida di un'auto con targa svizzera

La Squadra Mobile di Como, nel corso del monitoraggio del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha organizzato dei servizi finalizzati a contrastare lo smercio di droga sia in città che in provincia. E' stato proprio durante uno di questi controlli che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 dicembre, i poliziotti della mobile si sono imbattuti in un’automobile di grossa cilindrata con targa svizzera del Canton Ticino. L'hanno vista sfrecciare nella zona di Bregnano a tutta velocità davanti a loro, decidendo di procedere al controllo dell’unico occupante.

Il trentenne si era mostrato agitato alla vista degli agenti

Al volante c'era un 30enne italo-brasiliano residente a Bregnano che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato ad agitarsi insospettendo gli agenti. Questi ultimi hanno così proceduto a un’ispezione e hanno raccolto tutta una serie di "sorprese". Nel portabagagli dell’auto, infatti, erano nascosti in serie, 2 chili e mezzo di cocaina, quasi 5 mila euro in contanti e una pistola automatica con la matricola abrasa, comprensiva di cartucce.

E' scattato l'arresto in flagranza di reato

Immediatamente arrestato in flagranza di reato il 30enne è stato accompagnato presso la sua abitazione per procedere a perquisizione. Lì gli agenti hanno trovato altra droga e denaro, 1 chilo e trecento grammi di marijuana, 1 chilo e mezzo di hashish e altri 5 mila euro in contanti.

L’uomo è stato portato in Questura e gli è stato sequestrato tutto il materiale, compresa l’autovettura a lui intestata, avvertito delle attività il Pubblico Ministero ha disposto di associarlo presso la Casa Circondariale di Como.