Anche quest’anno torna la magica atmosfera natalizia in via Quarto dei Mille ad Albiolo. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale della disabilità, le luci dell’ormai famosa abitazione si sono nuovamente accese.

Si accende la casa illuminata di Albiolo

Nonostante i rincari energetici, quindi, la casa di Babbo Natale non smetterà di brillare. Anzi, sarà ancora più luminosa grazie alle 35.000 lampadine, 3.000 in più dello scorso Natale. Per ridurre i consumi c'è un generatore. Senza dimenticare le nuove installazioni. Ogni anno, si aggiunge qualche elemento per renderla ancora più brillante. La famiglia Bernasconi realizza personalmente, a mano, nuove attrazioni sempre diverse: la montagna innevata, il pupazzo di neve Olaf, alcuni gnomi e diverse bocce, poste sulla slitta di Babbo Natale. Il lavoro è frutto di più di un mese di preparazione, che culmina con la realizzazione di un allestimento fiabesco, cui prende parte tutta la famiglia.