Si appoggiano al parapetto e precipitano da 4 metri

Tragedia sfiorata

La staccionata di legno ha ceduto e i due giovani sono caduti sulla strada sottostante.

E' accaduto venerdì, 11 luglio, in un piccolo parcheggio di via Parini che si affaccia su via Biffi

Le assi hanno ceduto

Erano appoggiati a un parapetto che delimita un piccolo parcheggio lungo via Parini a Longone al Segrino, quando all'improvviso le assi di legno hanno ceduto e sono precipitati nel vuoto, finendo nella strada sottostante, via Biffi a Erba. Intorno alle 23.30 di venerdì, 11 luglio, due giovani - una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18 - hanno fatto un volo di quattro metri.

I due giovani sono ricoverati al Manzoni

I due ragazzi sono stati portati all'ospedale Manzoni di Lecco e per fortuna non sono in pericolo di vita. Entrambi hanno riportato diverse fratture, oltre a ematomi molto evidenti.

Un parapetto realizzato in maniera precaria

Il parapetto, realizzato a protezione del parcheggio che si trova in via Parini, è costruito in legno, ma in maniera alquanto instabile: le assi, infatti, sono messe verso il vuoto e risultano legate con del filo di ferro.